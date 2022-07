Rovigo, accoltellato mentre cerca di sedare una lite: morto uno straniero

Stava cercando di sedare una lite tra due immigrati, è morto per una coltellata che gli ha reciso l'arteria femorale.

E' successo in un casale nelle campagne di Lendinara (Rovigo) dove ha perso la vita un cittadino straniero. Nello stabile abitano diverse persone occupate come braccianti agricoli. Il responsabile dell'accoltellamento si è dato alla fuga e i carabinieri lo stanno cercando. Ferita un'altra persona, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.