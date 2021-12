Portogruaro (VE), bimbo nasce in casa nella notte di Natale: il papà si è improvvisato ostetrico

Una notte di Natale particolarmente speciale per una coppia di Portogruaro, in provincia di Venezia: il bambino che aspettavano infatti ha deciso di nascere in anticipo senza dare ai genitori nemmeno il tempo di andare al Pronto Soccorso. Così, Giacomo è nato in casa, come raccontato dalla madre Federica Filippi a "Pomeriggio Cinque News": "Avevo qualche contrazione -ha spiegato la donna -, ma erano sopportabili, fin quando siamo arrivati a casa, a un certo punto ne ho sentita una più intensa e ho capito che non sarei riuscita ad arrivare in ospedale. Quindi abbiamo deciso di chiamate il 118".

Ad aiutare Federica, ci ha pensato il marito Mauro che si è improvvisato ostetrico eseguendo le operazioni che i medici del 118 gli suggerivano al telefono: "È stato bravissimo - ha aggiunto la moglie - ha saputo mantenere la calma in quel momento delicato". Subito dopo i sanitari e l'ostetrica si sono precipitati sul posto, hanno reciso il cordone ombelicale del neonato, portato a termine il parto, e infine hanno trasferito mamma e bimbo nell'ostetricia di Portogruaro dove sono stati dimessi lunedì 27 dicembre.