Paralizzato in un incidente, ma per l'Inps "guadagna troppo": tolto l'assegno di invalidità dopo 26 anni

La beffa è arrivata nel luglio 2023, quando l'Inps ha deciso di sospendere la prestazione, nonostante le condizioni di salute di Fantin non siano affatto migliorate. "Mi hanno detto che la mia invalidità non inficerebbe più sul mio reddito", racconta incredulo l'uomo. "Ma come è possibile? Sono nelle stesse condizioni da sempre!". Nonostante i ricorsi presentati, l'Inps ha confermato la sua decisione, basandosi su una valutazione medica che Fantin giudica "assurda". "Il medico che mi ha visitato per la revisione è lo stesso che mi ha revocato l'assegno. Non ha cambiato idea, ovviamente". "Se nel 1997 ero nelle stesse condizioni di adesso, e svolgo lo stesso lavoro, come fanno a dire che ora non sono più invalido?", si chiede Fantin.