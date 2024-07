Messina, senza mani per un infortunio sul lavoro: attraversa a nuoto lo Stretto

"È un obiettivo importante non solo come sfida personale - dice Andrea - ma anche come opportunità per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, che la cronaca quotidiana mostra percepita come un inutile orpello. Fare la traversata con mio figlio, che è stato il gancio di traino di tutto il duro percorso di preparazione che ho affrontato è qualcosa di unico e indescrivibile sotto il piano emotivo". E dal suo allenatore Marco Trillini è arrivato l'incoraggiamento più grande: "La disabilità non esiste se ci sono i mezzi adeguati a poterla superare". Un esempio significativo, quello di Andrea Lanari, che al di là dell'impresa sportiva dimostra come si possa sempre trovare una strada per ricominciare.