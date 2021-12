Padova, sempre più no vax in terapia intensiva: "Alcuni continuano a non credere alla malattia pur essendo intubati"

I contagi causati dalla nuova variante omicron continuano a salire in tutta Italia e aumentano anche i ricoveri in ospedale. Le telecamere di "Dritto e Rovescio" sono entrate nei reparti dell'ospedale di Padova, in cui molti dei pazienti ricoverati per Covid non sono vaccinati: "Ormai da giorni la terapia sub-intensiva è piena - spiega il medico del reparto, Andrea Vianello - 14 pazienti non sono vaccini e 2 sono vaccinati".

"Ci sono pazienti che pur essendo stati intubati - prosegue Vianello -, continuano a negare l'esistenza della malattia". Così, l'inviata del programma di Rete 4 ha provato a parlare con qualcuno di loro: "Ero scettico sul vaccino e non mi sono vaccinato - dice un paziente di 41 anni - sono stato sedato e poi in terapia intensiva, secondo mi mancava poco... Non immaginavo che il Covid fosse così, anche perché sono stato sempre una persona sana". E conclude: "Ho già prenotato il vaccino, il mio appello è questo qui: credere esclusivamente alla scienza e ai vaccini".