Padova, rivelazione del segreto d'ufficio: indagato il capocentro di Aisi

Il capocentro di Padova dei servizi segreti interni (Aisi), Massimo Stellato, è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio.

Lo si apprende da fonti qualificate. L'ufficiale, colonnello della Guardia di finanza, avrebbe rivelato a Domenico Mantoan, ex dirigente della sanità veneta e attuale direttore dell'Agenas, di essere intercettato in un'indagine segreta della Procura di Padova. L'incontro tra i due avvenne nel 2020 in provincia di Vicenza.