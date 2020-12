Padova, parla la mamma dei ragazzi uccisi dal padre: "Lo ha fatto per punirmi della mia nuova vita"

Facebook

""Ero io l'obiettivo, non i miei figli, li ha uccisi perché nutriva una rabbia profonda perché mi sono rifatta una vita giusta con un nuovo compagno". E' ancora sotto shock Roberta Calzarotto, l'infermiera 47enne madre di Francesca, 15, e Pietro, 13, uccisi dal padre Alessandro Pontin, 49, domenica nel Padovano. Dopo la mattanza, l'uomo si è suicidato. "Era un violento, per questo mi sono separata dopo il matrimonio; l'ho denunciato, ma nessuno mi ha creduto", continua a La Repubblica la donna, che era separata da 11 anni. "Mi sono ribellata ed ecco com'è finita, sapeva che così non avrei mai trovato pace", aggiunge.