Padova, morto per Covid l'oncologo pediatrico Giuseppe Basso: salvò centinaia di bambini

Ansa

Il professor Giuseppe Basso, ex direttore della clinica "Oncoematologia pediatrica" di Padova, è morto a 73 anni dopo un mese in terapia intensiva. Era ricoverato per complicazioni dovute a un'infezione da Covid-19. Medico e docente, Basso ha salvato la vita di centinaia di bambini malati di tumore. Dal 2018 dirigeva l'Istituto Italiano per la Medicina Genomica di Torino.