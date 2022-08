Padova, il titolare di un allevamento di polli: "Bolletta da 39 mila euro nonostante il fotovoltaico"

Una bolletta da

39 mila euro

pannelli fotovoltaici

Michele Barbetta

Carceri in provincia di Padova

, nonostante i. La denuncia arriva da, imprenditore avicolo di, che nonostante abbia da più di dieci anni un impianto fotovoltaico per i 280 mila polli della sua azienda lamenta i rincari dovuti dall'impennata dei prezzi dell'energia.

"Nel 2010 abbiamo pensato di dotarci di un impianto fotovoltaico che ha iniziato a darci

un milione di kWh

"Morning News"

di energia elettrica all'anno - ha spiegato a- il problema è che l'impianto eroga energia solo di giorno e per la notte dobbiamo acquistare energia da un fornitore. Questa energia nel mese di luglio ci è costata 39 mila euro. L'energia in eccedenza che questa azienda produce non riceverà nulla perché il Decreto Sostegni prevede che questa energia in eccedenza sia remunerata ai prezzi di un anno fa, prima del clamoroso rincaro dei prezzi".