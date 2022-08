È di nuovo record per il prezzo del gas: fiammata a 320 euro | Prezzo medio Italia sale a 718 euro al MWh

Dopo i picchi di mercoledì, quando il prezzo aveva raggiunto i 302 euro al megawattora per poi stabilizzarsi sotto quota 290, giovedì i mercati sono tornati in fibrillazione. Secondo gli esperti, a far schizzare nuovamente le quotazioni (i cui future, prima del conflitto in Ucraina, venivano scambiati sotto i 90 euro) è stato, secondo gli esperti, il timore per i nuovi lavori di manutenzione del gasdotto Nord Stream 1: da programma lo stop dovrebbe durare solo tre giorni, ma non è escluso che i lavori possano in qualche modo essere protratti molto più a lungo.

Allo stesso tempo, segnalano gli analisti, il gasdotto americano Freeport Lng ha posticipato a metà novembre la data di riavvio, e quindi i Paesi che stanno cercando alternative al gas russo (tra cui soprattutto Italia e Germania) si trovano in difficoltà.

Energia: prezzo medio Italia sale a 718 euro al MWh

- Sale alla quota record di 718,71 euro al MWh il prezzo medio fissato per l'energia elettrica inItalia per la giornata di domani, contro i 614,76 euro di oggi ed il massimo di 637,76 euro al MWh di ieri. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici che indica per domani un prezzo massimo di 734,7 euro al MWh per le ore di picco, con un massimo di 800 euro al MWh per le 9 di mattina, e un minimo di 702,74 euro per quelle 'fuori picco', con un minimo poco sopra i 600 euro al MWh tra le 4 e le 5 di mattina.

Carburanti, nuovi rincari per il diesel: il prezzo supera la benzina -

Ancora in altalena i prezzi dei carburanti, con il diesel che torna a superare il costo della benzina a causa delle quotazioni internazionali costantemente in crescita da più di una settimana. Negli ultimi giorni si sono registrati aumenti da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati del diesel: Eni, Tamoil, IP e Q8 salgono di 2 centesimi (ma Eni rincara di 2 centesimi anche il prezzo raccomandato della benzina). In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,766 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,753 e 1,775 euro/litro (no logo 1,763). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,787 euro/litro, con le compagnie tra 1,776 e 1,805 euro/litro (no logo 1,778).