Padova, botte ai bimbi durante lezioni coraniche: espulso imam violento

La polizia ha allontanato un imam per ripetuti maltrattamenti ai piccoli alunni delle sue lezioni coraniche, avvenuti in un centro culturale islamico. L'uomo, 20enne del Bangladesh residente a Padova, che aveva ricevuto l'obbligo di dimora nel capoluogo, sarà rimpatriato nel proprio Paese di origine. Le indagini hanno evidenziato che svolgeva le lezioni in un clima di assoluto terrore, tra botte e percosse date anche con un bastone.