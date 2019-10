Sondrio, botte a bimbo di 7 anni: arrestato il compagno della madre

Un 24enne è stato arrestato dalla polizia di Sondrio per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni del figlio di 7 anni della compagna. Il bambino, nei giorni scorsi, era stato accompagnato al pronto soccorso e i medici, insospettiti, hanno avvisato la questura. L'uomo, per cercare di depistare le indagini, ha presentato denuncia contro un compagno di scuola del piccolo e l'insegnante per omessa vigilanza. Per questo motivo è accusato di calunnia.