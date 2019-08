Padova, bimba in vacanza dai nonni cade dalla finestra: è grave

Una bimba di 4 anni, di origine olandese, è caduta da una finestra facendo un volo di tre metri. La piccola, in vacanza con i genitori, si trovava nell'abitazione dei nonni a Carmignano di Brenta (Padova). Trasportata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico con un elicottero del 118, la bambina è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri, che indagano sull'accaduto.