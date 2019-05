Omicidio stradale, l'attore Marco Paolini patteggia un anno

Un anno di carcere, pena sospesa, per omicidio stradale; stessa durata per la sospensione della patente. Il giudice ha accolto il patteggiamento tra il pm e l'attore e regista teatrale Marco Paolini, per l'incidente che, lo scorso luglio, costò la vita ad Alessandra Lighezzolo. La vittima, una vicentina di 53 anni, fu tamponata violentemente sulla A4, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, mentre era in auto con un'amica, rimasta gravemente ferita.