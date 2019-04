Incidente Bravi, chiuse le indagini: verso l'accusa di omicidio stradale

La Procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione indagini per il cantante 24enne Michele Bravi, coinvolto nell'incidente del 22 novembre in cui morì una 58enne che era in sella a una moto. La chiusura indagini prelude alla richiesta di processo per Bravi, accusato di omicidio stradale. Il cantante potrà ora depositare la sua memoria o chiedere l'interrogatorio.