Omicidio di Chiara Ugolini, Impellizzeri si è impiccato in carcere a Verona

Tgcom24

Emanuele Impellizzeri, arrestato con l'accusa di avere ucciso la sua vicina di casa, la 27enne Chiara Ugolini, si è impiccato in carcere a Verona. La scoperta del suicidio risale alle 5:30, nel giorno in cui Impellizzeri, di 38 anni, sarebbe dovuto essere interrogato. Dopo il fermo, davanti al gip l'uomo si era avvalso della facoltà di non rispondere.