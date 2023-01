Occhiobello (Rovigo), anziano condannato a 5 anni per abusi su nipote

Orrore a Occhiobello (Rovigo), dove un uomo di 84 anni è stato condannato in primo grado per violenza sessuale a 5 anni, un mese e 10 giorni di reclusione.

Secondo l'accusa avrebbe molestato e abusato della nipote, figlia di suo figlio, in più occasioni. Due anni fa la ragazza, a 16 anni, si era confidata con la psicologa messa a disposizione dalla scuola che frequentava, a Ferrara. In un secondo momento c'era stata la denuncia alla Questura emiliana. I fatti si sarebbero svolti per una decina d'anni, fino a due anni fa.