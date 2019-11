Maltempo Venezia, Conte annuncia "misure concrete, non slogan"

Dopo il disastro provocato dal maltempo a Venezia il premier Conte ha annunciato "misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione". E ha spiegato che "con ordinanza della protezione civile oggi abbiamo sospeso i mutui per un anno e dato corso a 20 milioni di stanziamento per il primo ristoro danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e 20mila alle attività produttive".