Maltempo, scatta allerta a Vicenza per la piena del fiume Bacchiglione

Ansa

Allerta per il maltempo a Vicenza a causa dell'ingrossamento del fiume Bacchiglione, che ha superato il livello di guardia dei 4 metri e mezzo, arrivando a 4.65. Gli abitanti del capoluogo veneto iscritti al servizio di allerta meteo comunale hanno ricevuto un sms che li invita "in via precauzionale a spostare dagli interrati/cantine delle zone a rischio allagamenti i veicoli e altri beni".