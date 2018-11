Maltempo, Salvini: "Troppa incuria e ambientalismo da salotto"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è recato in Veneto e, assieme al governatore, Luca Zaia ha visitato i luoghi devastati dal maltempo nel Bellunese. Il vicepremier ha denunciato "troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto", sottolineando che il governo ha "pronti 200 milioni di euro per le popolazioni colpite". Zaia ha affermato che "100mila ettari di bosco non ci sono più", invocando un "piano Marshall per la montagna".