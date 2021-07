Maltempo, raffiche di vento scoperchiano una chiesa nel Trevigiano

Ansa

Una chiesa in località Villa d'Asolo (Treviso) è stata in parte scoperchiata dalle forti raffiche di vento che hanno investito tutta l'area pedemontana della provincia. L'evento non ha provocato danni a persone. I vigili del fuoco hanno operato per rispondere ad alcune centinaia di richieste d'intervento per lo più dovute alla caduta di piante e tralicci di sostegno di reti telefoniche ed elettriche