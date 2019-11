Maltempo, peggiora l'acqua alta a Venezia: previsto picco a 170cm

Peggiora drasticamente per lo scirocco la situazione dell'acqua alta a Venezia, con una stima per la tarda serata di un metro e settanta cm sopra il medio mare. Sarebbe la seconda misura storica più alta. Lo conferma il Centro maree comunale, quando il dato in città è di 148 cm, con l'allagamento dell'82% del centro storico. Il sindaco Luigi Brugnaro ha effettuato un sopralluogo in barca, insieme alla polizia municipale.