Maltempo, neve nel Vicentino: criticità su Altopiano Asiago

Ansa

Situazione critica nell'Alto Vicentino e nell'Altopiano di Asiago per il maltempo, soprattutto a causa delle nevicate che sopra i 1.200-1.300, hanno portato un manto nevoso compreso tra mezzo metro e un metro. La situazione più difficile nei comuni dell'Altopiano, in particolare Arsiero, Tonezza del Cimone, Laghi e Posina dove la notte scorsa si è verificato un vasto black-out elettrico per circa 2.400 utenti, rimasti senza riscaldamento.