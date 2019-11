Maltempo, Fraccaro: "Pronti a stato d'emergenza in altre regioni"

Dopo i danni provocati dal maltempo, il governo "è al lavoro per Venezia e Piemonte fornendo tutti gli strumenti per superare l'emergenza". A ribadirlo è il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il quale però sottolinea come "stiamo dedicando la massima attenzione anche ad altre zone, in particolare al centrosud" e il governo "sulla base delle richieste, è pronto a ulteriori dichiarazioni di stato d'emergenza".