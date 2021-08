Maltempo, Coldiretti: grandine si abbatte sui vigneti vicentini

Ansa

Ancora grandine sulle campagne venete. Il maltempo questa volta si è presentato in maniera repentina con chicchi intensi e di piccole-medie dimensioni. Coldiretti segnala che le province di Vicenza e Padova, come anche il territorio veneziano, sono state colpite dal nubifragio. Le colture per ora interessate, e che saranno oggetto di valutazione di eventuali danni, sono i vigneti dell'area berica, zona Longare, San Gaetano, Costozza e Laghetto.