Acqua alta a Venezia: previsti 120 centimetri | Maltempo, allerta arancione in Emilia Romagna e Lombardia

Ancora acqua alta a Venezia . Il giorno di Natale, secondo le previsioni del Comune, la marea toccherà il massimo di 120 centimetri. A Santo Stefano, invece, sempre secondo l'amministrazione locale, l'acqua alta raggiungerà i 90 centimetri intorno alle 23.45. Per Natale è stata emanata un'allerta maltempo arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Da segnalare anche il pericolo valanghe marcato in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In Alto Adige uno snowboarder tedesco è morto martedì travolto da una slavina. Impegnativo l'intervento dei soccorritori che, a causa delle difficili condizioni meteo, hanno dovuto rinunciare all'utilizzo dell'elicottero e raggiungere il luogo dell'incidente con i cani e le motoslitte. L'allarme è stato dato dalla moglie dell'uomo, preoccupata per non averlo visto scendere a valle.