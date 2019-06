Incidente Venezia, manifestanti contro le "grandi navi" a piazza San Marco

"Fuori le navi dalla Laguna". E' questo lo striscione simbolo della manifestazione a Venezia contro le "grandi navi", a pochi giorni dall'incidente tra una crociera e un battello nel canale della Giudecca. Il corteo, dopo l'ok del prefetto, è giunto in piazza San Marco. Tra i manifestanti è subentrata per qualche istante una certa delusione perché non hanno potuto occupare completamente la piazza ma sono stati obbligati a sostare in una sua porzione.