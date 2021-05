Il sindaco di Recoaro vieta gli abbai notturni: multe fino a 500 euro per i padroni

agenzia

Fa discutere la decisione del sindaco di Recoaro, Armando Cunegato, di vietare gli abbai notturni per far dormire sonni tranquilli agli abitanti del paese nel Vicentino. L'ordinanza potrebbe creare altri problemi, obietta l'Enpa, secondo cui alcuni proprietari potrebbero usare metodi poco ortodossi per evitare la multa. Con la nuova norma infatti i padroni dei cani che abbaiano durante la notte potrebbero prendere sanzioni dai 25 fino ai 500 euro.