Giù dal cavalcavia a Padova, nel corpo di Giada Zanola "tracce di benzodiazepine"

Nel corpo di Giada Zanola, la 34enne precipitata dal cavalcavia sull'A4 a Vigonza, in provincia di Padova, e per la cui morte il compagno Andrea Favero, accusato di omicidio volontario, si trova in carcere, sarebbero state trovate "tracce di benzodiazepine". Non sarebbero, però, ancora chiare le quantità. È quanto emergerebbe dai primi riscontri degli esami tossicologici effettuati sul cadavere della donna, come riporta Il Gazzettino.