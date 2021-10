21 ottobre 2021 07:45

Conegliano, dopo 47 anni spostata la Lancia Fulvia: sarà restaurata

E' stata spostata la Lancia Fulvia che stazionava da 47 anni in una via di Conegliano Veneto e che era diventata un simbolo della città. E' stata prelevata da un carro attrezzi per essere portata a restaurare. Sarà infatti esposta al salone "Auto Moto d'epoca 2021" che si terrà a Padova dal 21 al 24 ottobre. Sono stati un imprenditore appassionato d'auto d'epoca, Giovanni Berton, e il presidente del Club Serenissima di Conegliano Paolo Picco, a occuparsi del restauro. Dopo il Salone la Fulvia troverà il suo posto nell'Istuto Tecnico Ceretti di Conegliano, al quale verrà donata come "monumento".