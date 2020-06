Flavio Tosi indagato, l'ex sindaco di Verona: "Totalmente estraneo"

"Non ne so nulla, ne uscirò totalmente estraneo, come in tutte le altre occasioni". Così Flavio Tosi commentando l'inchiesta che lo vede indagato per concorso in peculato. "Da sindaco sono sempre stato rigorosissimo, tanto da non avere utilizzato per molti anni autisti e veicoli a carico del Comune pur avendone diritto, facendo risparmiare alle casse pubbliche decine di migliaia di euro", ha quindi aggiunto l'ex primo cittadino di Verona.