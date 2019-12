Donna scomparsa nel Padovano, indagato il marito per omicidio

Svolta nelle indagini per la scomparsa, a ottobre, di una donna a Stanghella nel Padovano. Il marito è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Samira El Attar, 43 anni, è originaria del Marocco come il coniuge. Nei giorni scorsi l'uomo aveva consegnato agli inquirenti uno stivaletto, che aveva detto di aver trovato in un campo lungo una strada di campagna.