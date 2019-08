Da Roma a Verona in tre ore: corsa contro il tempo per consegnare il farmaco salvavita a una 13enne

Scatta la corsa contro il tempo quando una madre disperata si rivolge all'ufficio della polizia ferroviaria di Roma Termini. Sua figlia 13enne, affetta dalla nascita da una grave patologia, è in vacanza a Verona dalla nonna, ma non ha con sé il suo farmaco salvavita. Gli agenti prendono in carico quel pacchetto della speranza e con la collaborazione del personale di Trenitalia fanno in modo che in tre ore arrivi a destinazione. Così tutti possono tirare un sospiro di sollievo per il lieto fine.