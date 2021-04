Covid e riaperture, Luca Zaia: “Preoccupato per ristoranti e mezzi di trasporto"

"Ci sono dei punti da chiarire, come i ristoranti. Venezia non ha tanti spazi all’aperto, c’è il rischio che quei ristoratori non possano vedere la riapertura in questa prima fase". Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a "Domenica Live" esprime alcune perplessità sulle riaperture. "Altra preoccupazione sono i mezzi di trasporto - continua Zaia che considera - con il trasporto al 50% e con la didattica in presenza al 100% non troviamo gli autobus. Ce ne servirebbero altri mille e non ci sono".

Il governatore poi ricorda: "Questo non è un gioco a premi, non dobbiamo abbassare la guardia. Il virus c’è ancora e bisogna affrontare il tema con obiettività", conclude Zaia.