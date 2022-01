Covid, Zaia: "Sulla scuola si esprima il Cts o sarà un calvario"

Ansa

Continua a far discutere il ritorno in classe fissato per il 10 gennaio. "Sulla scuola penso sia fondamentale l'autorevole espressione scientifica del Cts", dice il presidente del Veneto Luca Zaia. Di fronte "all'importante ondata di contagi" si rischia "un calvario" e una "falsa apertura", considerando "insegnanti assenti per malattia, No-Vax e nuove regole della Dad", ha aggiunto.