Covid, Zaia: "Pronti a restrizioni ma non sulle attività produttive"

IPA

"Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo la riunione in videoconferenza con il governo. "E' stata una riunione interlocutoria, non si è parlato di coprifuoco o di orari", dice ancora Zaia che conferma però la situazione critica sull'epidemia di Covid-19: "Potrebbe avere un picco a metà novembre, avendo come inizio della curva i primi di ottobre".