Facebook

Un poliziotto di 58 anni, Candido Avezzù, è deceduto il 29 agosto all'ospedale di Jesolo a causa di complicazioni insorte dopo aver contratto il Covid-19. L'uomo era risultato positivo al virus il 28 luglio e, se in un primo momento le sue condizioni non sembravano gravi, la situazione era poi peggiorata il 10 agosto, tanto da rendersi necessario il trasferimento in terapia intensiva. Secondo il Movimento sindacale autonomo di polizia, è probabile che l'agente avesse contratto la malattia durante un servizio all'hotspot di Taranto, dove era scoppiato un focolaio tra i migranti.