Covid, consiglieri Pd a Zaia: "Variante inglese non è specificità veneta"

La cosiddetta "variante inglese" del Covid "non è una specificità veneta come la nuova narrazione di Zaia vuole far intendere". Lo spiegano alcuni consiglieri veneti del Pd, secondo cui "di casi se ne stanno registrando un po' ovunque, in tutta Italia". In ogni caso, aggiungono, questo non basta a spiegare "il boom del tasso di contagio al 36% registrato sotto Natale" nella Regione. "L'unica variante è quella del numero elevatissimo di contagi", concludono.