Cortina, il sindaco ha un vicino di casa speciale: il cervo Ugo

Immaginatevi un sindaco che, vestito di tutto punto, esce di casa per andare a un importante impegno di lavoro e in giardino si intrattiene con un vicino speciale, che è anche una sorta di simbolo non solo della città, Cortina, ma di tutte le Dolomiti. Al sindaco ampezzano, Gianpietro Ghedina, è capitato di fermarsi... con un cervo. Un meraviglioso esemplare, con le consuete corna e la consueta magnificenza, che è stato soprannominato Ugo.

Il Gran Galà può attendere - Il cervo, infatti, si può dire che sia di casa. "Viene spesso qui", racconta il sindaco Gianpietro Ghedina, che si è fermato a fare qualche foto con Ugo poco prima di andare al Gran Galà della neve e del ghiaccio in vista della premiazione dei migliori atleti al mondo degli sport invernali. Avvistare un cervo, anche in città, non è insolito per chi vive in queste zone, ma Ugo ha iniziato ad essere una presenza frequente. "Abbiamo iniziato a vederlo poco dopo l'inizio della pandemia", raccontano alcuni abitanti di Cortina.

Solo cibo che troverebbe in natura - Incontrare un simile esemplare, comunque, "è sempre una grande emozione", dice il sindaco, a cui preme fare poi alcune precisazioni. "Una volta Ugo si muoveva di più fuori stagione, ora lo si vede anche in giornate più frequentate. C’è da dire che tutti i vicini sanno che non bisogna nutrire il cervo con cibi che non siano quelli che lui mangerebbe per natura".

I social apprezzano - Immediato il successo sui social dei video e delle foto che ritraggono il sindaco e il cervo. "Sembra che la natura si sia risvegliata più che mai in questo periodo, forse anche a seguito dei lockdown, durante il quale gli animali si sono avvicinati alle case", ha spiegato Ghedina.