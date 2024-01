Cortina, l'autovelox sul Passo Giau segato con un flessibile: faceva multe per mezzo milione di euro l'anno

Si cerca il responsabile forse la stessa persona che in Veneto, negli ultimi 8 mesi, avrebbe abbattuto già 9 dispositivi per la misurazione della velocità in strada

Al comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno) l'autovelox sul Passo Giau fruttava circa mezzo milione di euro l'anno. Durante il pomeriggio del 10 gennaio è stato segato con un flessibile e, al momento, si cerca il responsabile. Non è la prima volta che accade in Veneto, dove negli ultimi 8 mesi, sono stati abbattuti con la medesima modalità già 9 autovelox. Per questo motivo in molti credono che il responsabile sia sempre la stessa persona, un uomo misterioso battezzato sui social come "fleximan", il Robin Hood degli automobilisti multati.

In collegamento da Passo Giau l'inviato di "Pomeriggio Cinque", Michel Dessì, mostra l'autovelox segato e spiega: "Sarebbe stato tagliato con un flessibile dal motore a scoppio, simile a quello utilizzato dai vigili del fuoco. Questo autovelox ha fatto multe per oltre mezzo milione di euro nell'ultimo anno ed era tra i più odiati, non solo dai cittadini ma anche dai turisti. Il sindaco - continua il giornalista - ha fatto sapere che verrà istallato nuovamente anche con l'aggiunta di telecamera di sorveglianza". Al suo fianco il proprietario di un rifugio che racconta di essere stato multato nonostante fosse a conoscenza dell'autovelox: "Il limite imposto è quello di 50 chilometri orari, ma in discesa si superano facilmente", conclude.