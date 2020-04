Coronavirus, Zaia: "In Veneto è già aperto il 40% delle imprese"

In Veneto il lockdown e già quasi terminato di fatto: a ribadirlo è il governatore Zaia, anche se "qualcuno si scandalizza quando lo dico, ma venite a vedere". E spiega che è "evidente: prima con i codici Ateco poi con le deroghe e il silenzio-assenso, in Veneto è aperto almeno il 40% delle imprese". E lo si vede "dal traffico e dai parcheggi". Ciò, sottolinea, "non vuol dire che il virus non ci sia", ma "ci si mette tranquillamente in sicurezza".

