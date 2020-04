Coronavirus, oggi si vota la fiducia sul Cura-Italia | Consiglio europeo, verso un'intesa sul Recovery Fund 

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sminuisce la possibilità che il nuovo coronavirus sia peggiore in autunno rispetto a oggi, nonostante gli avvertimenti dei medici che lanciano l'allarme sul fatto che il Covid-19 potrebbe combinarsi con l'influenza stagionale. Trump, che spinge perché gli Stati riaprano le proprie economie, ha sminuito l'ipotesi che il Sars-CoV-2 torni in grandi ondate, come avvenuto in precedenti pandemie, situazione che gli esperti prevedono per l'autunno. "Non sarà ciò che abbiamo già passato, comunque, dimensione o forma", ha detto il repubblicano, "se torna, tuttavia, non tornerà nella forma che aveva. Tornerà in quantità minori che possiamo contenere,non ripasseremo per ciò che abbiamo visto negli ultimi due mesi".