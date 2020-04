Coronavirus, faro del Copasir su App Immuni e piano segreto anti-pandemia | Ascolterà i ministri Speranza e Pisano 

Il Copasir vuole vederci chiaro sull' App Immuni e sul presunto piano segreto anti-pandemia da coronavirus . Per questo ascolterà in audizione i ministri Roberto Speranza e Paola Pisano, oltre al direttore del dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Gennaro Vecchione. Il presidente del Comitato Raffaele Volpi (Lega) chiede poi l' "immediata acquisizione" del documento secretato: "Ci sono connessioni evidenti tra Covid e sicurezza".

Durante l'ultima seduta del Comitato parlamentare per la sicurezza si è parlato dell'esistenza di "un documento secretato in ordine all'epidemia da coronavirus esistente presso il ministero della Salute, del quale si chiede immediata acquisizione, e alle implicazioni connesse con la App Immuni".

Il Copasir ha quindi deciso di "intensificare le proprie convocazioni e il ciclo delle attività ad esso connesse" alla luce "delle connessioni evidenti tra la persistenza dell'emergenza del coronavirus e le implicazioni con la sicurezza della Repubblica".

Il piano mai reso noto per non creare il panico Come riferisce Il Corriere della Sera, nel report di 55 pagine tecnici e scienziati elaboravano in grafici e tabelle i modelli matematici dei contagi in atto a Wuhan, città cinese da cui la pandemia è partita. Nello scenario più catastrofico, con un tasso di contagiosità (R0) superiore a 2, se il nostro Paese non avesse optato per il lockdown i morti sarebbero tra i 600mila e gli 800mila. La prima versione dell’analisi, poi aggiornata fino al 4 marzo, risale al 12 febbraio. Il piano non sarebbe mai stato reso noto per non gettare nel panico la popolazione.

Salvini: "Se il piano segreto è vero, qualcuno ne risponderà" "Se è vero che questo piano 'segreto' è stato tenuto nascosto non solo agli italiani ma anche ai sindaci e ai governatori, sarebbe di una gravità inaudita. Se fosse vero qualcuno ne dovrà rispondere". E' il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta su Facebook.