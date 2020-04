Coronavirus, Speranza: "E' l'ora di lavorare insieme, no alle divisioni" | "Così la app rafforzerà la sanità digitale"

Il ministro della Salute Roberto Speranza butta acqua sul fuoco delle polemiche con le regioni sulla gestione della pandemia da coronavirus e lancia il suo appello: "E' l'ora di lavorare insieme, senza divisioni . Io sto collaborando con tutti per affrontare questa sfida. Guai a dividersi". Inoltre sottolinea l'importanza della app "Immuni", uno degli strumenti più importanti in questa vicenda: "Rafforzerà la sanità digitale del nostro Paese".

"Sulla app .- spiega parlando a Radio Capital - è stato già firmato il contratto così che possa accelerare nel più breve tempo possibile. la app è uno degli strumenti messi in campo: in questa vicenda non c'è una mossa salvifica". E spiega che, "oltre alla prima funzione essenziale di tracciare i contatti, potrà essere utile per rafforzare la sanità digitale del nostro Paese. Dobbiamo lavorare in questa direzione".

"Lavorare insieme, guai alle divisioni" - Su regionalizzazione e gestione della salute, il ministro ha invitato tutti a lavorare insieme e ha chiarito: "Sono riflessioni, anche di natura costituzionale, che faremo con grande profondità un attimo dopo che sarà chiusa l'emergenza. Ora è il momento di lavorare insieme, senza alcuna polemica, gomito a gomito". E sulla questione Lombardia ha affermato: "Lavoro ogni giorno e ogni ora con tutte le regioni italiane per affrontare questa sfida. Guai a dividersi o ad alimentare polemiche".

"Sul Mes giovedì partita decisiva" - Speranza si è poi espresso sulla vicenda Mes, dicendo che "siamo in u na trattativa molto delicata. Roberto Gualtieri ha fatto un lavoro importante nell'Eurogruppo, che ho apprezzato, ma la partita decisiva, come evidente è quella di giovedì". E sui fondi Mes: "Penso che dobbiamo rafforzare l'inizativa di Conte ch in linea con il ministro Gualtieri va nella direzione giusta. La stagione del rigore e dell'austerità credo che non regga".