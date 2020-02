Coronavirus, su Facebook il tributo a medici e infermieri del Nord Italia: "Sono i nostri angeli"

Turni in ospedale che diventano estenuanti, lavoro che si moltiplica per fronteggiare il focolaio: sono gli effetti dell'epidemia di coronavirus nel Nord Italia. E così su Facebook l' Ulss 6 Euganea , azienda sanitaria che raggruppa l'intera provincia di Padova, ha voluto rendere omaggio a medici e infermieri dell’ospedale Madre Teresa Calcutta di Monselice: "Grazie agli angeli che vegliano sui nostri assistiti".

"A chi in questi giorni, in queste ore, in questi minuti sta garantendo l'assistenza all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, a medici, infermieri, tecnici, amministrativi, agli operatori del Dipartimento di Prevenzione e a tutti coloro che a vario titolo stanno lavorando, rispondendo con competenza, attenzione, prontezza, serietà all'emergenza, va il più sentito GRAZIE dell'intera Direzione Strategica dell'Ulss 6 Euganea. E' nelle situazioni straordinarie come questa che si riconoscono i veri professionisti, e hanno il vostro volto. Una stretta di mano a ciascuno di voi, nostri eroi".