Coronavirus, morto uno dei due pazienti veneti | E' la prima vittima italiana

Il 78enne, ex titolare di una piccola impresa edile, aveva tre figli, una delle quali era stata sindaco di Vo' Euganeo.

Ministro Speranza: "Anche in Veneto misure restrittive" Anche per le zone del Veneto dove risiedevano i due anziani scatteranno delle misure restrittive come quelle previste per il lodigiano. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al termine della riunione alla Protezione civile. "L'obiettivo è contenere in aree geografiche limitate l'epidemia", ha spiegato il ministro sottolineando che i provvedimenti ricalcheranno quelli già attuati per i 10 Comuni in provincia di Lodi.

L'ospedale Schiavonia, dove sono stati ricoverati i due contagiati, sarà svuotato e sanificato. Lo, ha detto il presidente

del Veneto Zaia. "Andiamo gradualmente a svuotare l'ospedale, in maniera tale da sanificare il tutto", ha affermato.