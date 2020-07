Coronavirus, il figlio dell'imprenditore che ha causato il nuovo focolaio in Veneto: "Mio padre ha sbagliato"

E' un imprenditore 64enne di Sossano il vicentino, denunciato dal governatore Zaia, responsabile del nuovo focolaio di coronavirus in Veneto. E dopo i provvedimenti della Regione e il ricovero dell'uomo in Terapia intensiva, il figlio racconta che non riesce a capire come il padre possa essersi comportato così incautamente: tornato dalla Serbia con la febbre, ha continuato la stessa vita di sempre tra lavoro, cene, incontri, addirittura un funerale.