Coronavirus, Fontana: ho detto anche a Mattarella che servono militari

"Io credo che l'esercito in Lombardia sia necessario, la presenza di militari ha un grande effetto dissuasivo uno magari prima di scendere in strada se vede passare una pattuglia dell'esercito ha qualche ripensamento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Mattino Cinque, parlando del rispetto dei divieti per limitare il contagio da coronavirus. "Ne ho parlato anche con Sergio Mattarella", ha aggiunto. Segui l'aggiornamento in tempo reale sull'emergenza coronavirus cliccando qui