Coronavirus, Crisanti: il Veneto ha raggiunto gli zero contagi 

Nei pressi dell'ospedale Sant'Antonio di Padova è apparso un murale: raffigura una Wonder Woman con camice e mascherina. E' stato realizzato dallo street artist Alessio-b per celebrare medici e infermieri impegnati in prima linea nel fronteggiare l'emergenza coronavirus. A pubblicare l'immagine è stato lo stesso artista, che su Facebook ha scritto: "Veri eroi. Giornata internazionale dell'infermiere. Il mio omaggio a tutti coloro che sono in prima linea per affrontare il Covid-19".