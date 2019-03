Congresso delle Famiglie a Verona, il cardinale Parolin: "Sono d'accordo solo sulla sostanza"

"Migranti? Si trovino soluzioni di accoglienza" - A proposito del braccio di ferro che si sta sviluppando in queste ore sull'ultimo naufragio in mare, Parolin ha sostenuto: "Io spero che queste emergenze non capitino più, che si trovino modi di venire incontro a queste necessità e quindi non si ripresentino più".



"La nostra porta al presidente cinese Xi è aperta" - Rispondendo a una domanda sulla visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping, Parolin ha detto che "la nostra porta è sempre aperta. Da parte della Santa Sede si è sempre manifestata e continua a manifestarsi la disponibilità". Alla domanda se non si voglia oscurare la firma del memorandum sulla Via della seta e se ci sarà occasione di un invito in Cina per il papa, Parolin ha risposto: "Non so dire esattamente, si deve sapere che quando dei capi di Stato vengono anche in Italia, allora si distingue sempre il momento: c'è il momento della visita in Italia, poi terminata quella prima o dopo c'è la visita in Vaticano. Quindi di per sé sono due momenti distinti".